COP29 стремится согласовать новую цель финансирования борьбы с изменением климата - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Председательство на COP29 направлено на согласование новой цели финансирования борьбы с изменением климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на 15-м Петербургском диалоге по климату.

"Когда мы соберемся на COP29, чтобы согласовать новую цель, мы оценим, что было достигнуто в других местах для обеспечения максимально полного использования наших ресурсов. Председательство на COP29 сотрудничает со многими сторонами, и мы призываем каждого принять участие", - сказал он.

Мухтар Бабаев отметил, что финансы являются одним из ключевых инструментов для воплощения амбиций в действия, и миру необходимо значительно увеличить поток климатического финансирования за счет множества факторов.

"Мы должны решить проблемы, которые мешают развивающемуся миру реализовать свои амбиции. Крайне важно согласовать цели в области финансирования борьбы с изменением климата, поскольку это сыграет ключевую роль в нашем плане по приданию импульса и стимулированию взаимодополняющих действий. Постановка новой коллективной цели в области климатического финансирования потребует рассмотрения многих взаимосвязанных элементов. Специальная рабочая группа определила различные варианты для различных аспектов новой цели. Финансирование борьбы с изменением климата было сложной темой на протяжении многих лет, и нет единой инициативы, которая позволила бы разблокировать финансирование борьбы с изменением климата", - пояснил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!