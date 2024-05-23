Названы средства, выделенные из госбюджета Азербайджана на оборону и нацбезопасность в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году из государственного бюджета Азербайджана на сферу обороны и национальной безопасности было выделено 5 миллиардов 854 миллиона 833 тысячи 661 манат.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было отмечено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

В сферу национальной безопасности было потрачено 369 миллионов 456 тысяч 507 манатов, на пограничную службу - 459 миллионов 325 тысяч 386 манатов, на прикладные исследования в области обороны и национальной безопасности - 4 миллиона 775 тысяч 328 манатов, на другие виды деятельности в сфере обороны и национальной безопасности - 3 миллиарда 74 миллиона 785 тысяч 49 манатов, на проекты и мероприятия Специального оборонного назначения - 3 миллиарда 68 миллионов 45тысяч 579 манатов.

Отметим, что исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год предлагается утвердить в сумме доходов 35 миллиардов 236 тысяч 394,3 тысячи манатов, а расходов - 36 миллиардов 457 тысяч 956,1 тысячи манатов.

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