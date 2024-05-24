В Азербайджане увеличивается выплата трудовых пенсий Госфондом социальной защиты

БАКУ /Trend/ - В бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год увеличиваются расходы на выплаты населению.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом был отмечен в поправке к закону Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

Согласно изменению, указанные расходы увеличиваются с 6 миллиардов 681,58 миллиона манатов до 6 миллиардов 706,58 миллиона манатов.

Наряду с этим расходы на выплату трудовых пенсий увеличиваются с 6 миллиардов 500 миллионов манатов до 6 миллиардов 525 миллионов манатов, расходы на софинансирование деятельности органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, по организации услуг в социальной сфере для населения, а также расходы на проведение банковских операций по пенсиям и пособиям и другие услуги - с 78 миллионов 500 тысяч манатов до 78 миллионов 530 тысяч манатов, расходы на содержание аппарата и других структурных подразделений органа (учреждения), определяемые соответствующим органом исполнительной власти, увеличиваются со 130 миллионов 110 тысяч манатов до 135 миллионов 80 тысяч манатов.

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