В этом году фонд заработной платы будет доведен до 23 млрд манатов - Вугар Гюльмамедов

БАКУ /Trend/ - В этом году фонд заработной платы в Государственном фонде социальной защиты будет доведен до 23 миллиардов манатов.

Об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает Trend.

"Для нас основным вопросом в Государственном фонде социальной защиты является фонд заработной платы", - сказал он.

Гюльмамедов отметил, что по данным прошлого года, фонд заработной платы составляет чуть более 21 миллиарда манатов.

"Но это небольшая цифра, которая не достигает даже 18% ВВП. В текущем году ожидается увеличение этой суммы до 22-23 миллиардов манатов. Самым важным вопросом для нас является то, чтобы размер средств фонда заработной платы по стране был больше и Госфонд соцзащиты мог бы пользоваться этими средствами", - добавил председатель Палаты.

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