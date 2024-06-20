Названа среднемесячная зарплата госслужащих в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2024 года численность государственных служащих в стране составляла 27,1 тыс. человек, из которых 29,7% составляли женщины.

Об этом в четверг Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

7,3 процента государственных служащих работали в государственных органах по высшей - 3-й классификации административных должностей, 3,8 процента - по 4-й, 11,7 процента - по 5-й, 7,9 процента - по 6-й, 46,6 процента - по 7-й и 22,7 процента - по вспомогательным должностям государственной службы.

4,6 процента государственных служащих имеют стаж работы до одного года, 25,4 процента - от одного до 5 лет, 22,5 процента - от 5 до 10 лет, 19,3 процента - от 10 до 15 лет и 28,2 процента - от 15 лет и более.

2,5% государственных служащих моложе 25 лет, 13,7% - в возрасте 25-29 лет, 17,8% - в возрасте 30-34 года, 15,9% - в возрасте 35-39 лет, 12,5% - в возрасте 40-44 года, 9,4% - в возрасте 45-49 лет, 7,7% - в возрасте 50-54 года, 9,1% - в возрасте 55-59 лет, 9,7% - в возрасте 60-64 года и 1,7 процента - составляют люди в возрасте 65 лет и старше.

Среднемесячная номинальная заработная плата государственных служащих в 2023 году увеличилась на 8,3 процента по сравнению с 2022 годом и составила 1933,3 маната.

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