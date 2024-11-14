COP29 в Баку призван изменить будущее человечества и сплотить нас во имя зеленого мира - представитель Йемена на COP29

БАКУ /Trend/ - COP29 в Баку призван изменить будущее человечества и сплотить нас во имя зеленого мира.

Об этом сказал Trend представитель Global Institute for Water, Enviropment and Health Фатхи Халед из Йемена.

"Я родом из Йемена, но приехал из Женевы (Швейцария), где живу и работаю. Впервые приезжаю в Азербайджан, это действительно удивительная, красивая страна, с приятными людьми. Я влюбился в вашу страну с первого взгляда.

Здесь все организовано на высоком уровне, мы рады быть в Азербайджане и принимать участие в мировой конференции. Люди со всего мира приехали сюда, чтобы изменить будущее человечества к зеленому миру. Нам нужно приложить множество усилий для борьбы с изменением климата, и мы надеемся, что благодаря этому, с учетом масштабов мероприятия, обязательно сделаем лучшее для поколения.

На мой взгляд, очень важно сажать деревья повсюду, заботиться о природе, которая кормит нас как мать. Это наша планета. Каждый из нас - сын или дочь этой семьи. Мы обязаны заботиться о матери-Земле", - отметил Фатхи Халед.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.