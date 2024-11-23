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Банк Республика объявил о завершении деятельности своей дочерней компании

Экономика Материалы 23 ноября 2024 09:04 (UTC +04:00)
Банк Республика объявил о завершении деятельности своей дочерней компании
Фото: Банк Республика

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БАКУ/Trend/ - Банк Республика, один из лидеров финансового сектора Азербайджана, объявил о добровольном завершении деятельности своей страховой компании "Bakı Sığorta" в рамках новой стратегии, направленной на усиление позиций в сфере банковских услуг.

Это решение позволит Банку Республика сфокусироваться на разработке и внедрении инновационных банковских продуктов, а также на повышении качества обслуживания клиентов.

«Учитывая отличные результаты банка по всем показателям и сделав всесторонний анализ текущей ситуации, мы пришли к выводу, что фокус на банковских услугах позволит нам продолжить динамичное развитие, сосредоточив усилия на финансирование реального сектора экономики.»отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Отметим что, решение акционеров об прекращении деятельности «Bakı Sığorta» уже направлено в Центробанк Азербайджана.

«Bakı Sığorta» продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, обеспечивая необходимую поддержку и помощь. Все действующие страховые договоры будут исполнены в полном объеме.

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