Банк Республика объявил о завершении деятельности своей дочерней компании

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, один из лидеров финансового сектора Азербайджана, объявил о добровольном завершении деятельности своей страховой компании "Bakı Sığorta" в рамках новой стратегии, направленной на усиление позиций в сфере банковских услуг.

Это решение позволит Банку Республика сфокусироваться на разработке и внедрении инновационных банковских продуктов, а также на повышении качества обслуживания клиентов.

«Учитывая отличные результаты банка по всем показателям и сделав всесторонний анализ текущей ситуации, мы пришли к выводу, что фокус на банковских услугах позволит нам продолжить динамичное развитие, сосредоточив усилия на финансирование реального сектора экономики.» – отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Отметим что, решение акционеров об прекращении деятельности «Bakı Sığorta» уже направлено в Центробанк Азербайджана.

«Bakı Sığorta» продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, обеспечивая необходимую поддержку и помощь. Все действующие страховые договоры будут исполнены в полном объеме.