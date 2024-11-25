Дан старт приминения льгот по поддержке экономической активности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Дан старт приминению льгот по поддержке экономической активности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) государственного бюджета на 2025 год.

Министр подчеркнул, что к окончательному сроку было применено освобождение от налогов и пошлин на сумму более 3 миллионов манатов.

"Финансовая помощь за пользование коммунальными услугами перечисляется на банковские счета предпринимателей. Начато субсидирование взносов на социальное страхование и процентов по кредитам. Запущен механизм гарантирования кредита. Наряду с этим продолжалась политика приватизации государственного имущества.

В текущем году от приватизации в бюджет поступили средства в размере 108 миллионов. Это также означает 103-процентное выполнение годового прогноза. В целях оздоровления крупных государственных предприятий, привлечения частных инвестиций продолжаются мероприятия по снижению доли участия государства в этих предприятиях. Также был подготовлен и представлен на согласование новый законопроект об управлении и приватизации государственного имущества

В связи с реализацией "Первой государственной программы Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, скажу, что в новосозданные промышленные парки "Агдам" и "Экономическая зона Аразская долина" включены в общей сложности 46 предприятий. В рамках реализации проектов сюда планируется вложить 232 миллиона долларов инвестиций и создать более 4300 новых рабочих мест", - добавил М.Джаббаров.

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