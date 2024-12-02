Стало известно в каких случаях в Азербайджане будут выплачиваться страховые выплаты безработным

БАКУ /Trend/ - Проект бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год принят в Милли Меджлисе (парламент) в первом чтении. Согласно документу, доходы и расходы Фонда прогнозируются равными в размере 260 миллионов 700 тысяч манатов. Значительная часть средств Фонда будет направлена на финансирование активных социальных программ, а 17 миллионов манатов будут использованы для страховых выплат по безработице.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на странице депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова в социальной сети Facebook.

Он отметил, что эти средства предназначены для граждан Азербайджана, работавших по трудовому договору и потерявших работу в установленных законом случаях.

"Таким образом, оплата производится в случае ликвидации государственного органа или юридического лица, сокращения численности или штата работников, смены собственника предприятия, вступившего в законную силу постановления суда о восстановлении на работе работника, ранее работавшего на данном предприятии, пользующегося правом вернуться на свое рабочее место после увольнения в запас с действительной военной службы по выслуге лет, а также истечения срока трудового договора.

При этом важно, чтобы эти лица были зарегистрированы в качестве безработных в подсистеме "Труд и занятость" централизованной электронной информационной системы министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. После этого лицо подает заявление на получение страховой выплаты и документы, которые необходимо приложить к заявлению и ему назначается страховая выплата", - отмечается в публикации.

Байрамов также добавил, что если заявитель увольняется по истечении срока трудового договора из 36 календарных месяцев подряд, предшествующих началу безработицы, с 24 месяцев по срочному трудовому договору, если юридическое лицо увольняется в связи с ликвидацией и сокращением численности или штата работников, сменой собственника предприятия и другими обстоятельствами, то с 24 месяцев, предшествующих началу безработицы одним из основных требований является наличие страхового стажа более 12 календарных месяцев.

"Выплата рассчитывается в размере 50 процентов от утраченного среднемесячного заработка, независимо от страхового стажа. Эта сумма не может быть больше среднемесячной заработной платы по стране в предыдущем году и меньше минимальной суммы страховой выплаты.

Таким образом, в указанных случаях граждане, потерявшие работу, могут подать заявление и получить средства, предназначенные для безработных",- подчеркнуто в публикации депутата.

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