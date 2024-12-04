Производство соли в Азербайджане возросло

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 74 тысячи 362 тонны соли.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.

По информации, это на 12 тысяч 948 тонн, или на 21,08% больше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев прошлого года в стране были произведены 61 тысяча 414 тонн соли.

По состоянию на 1 ноября этого года запасы готовой продукции составили 43,2 тонны. А за аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 113,8 тонны. Таким образом, запасы готовой продукции сократились за год на 70,6 тонны, или на 62,04%.

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