Увеличилось производство продукции в Масаллинском промышленном квартале

БАКУ /Trend/ - Производство в Масаллинском промышленном квартале выросло почти на 15%.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что в Масаллинском промышленном квартале, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон при министерстве экономики, статус резидента присвоен 8 субъектам предпринимательства с инвестиционным капиталом 6,2 млн манатов. На сегодня предпринимателями инвестировано 2,1 миллиона манатов, создано 70 рабочих мест.

"На следующем этапе в дополнение к существующим проектам в промышленный квартал будет инвестировано 4,1 миллиона манатов и создано 159 рабочих мест. На данный момент в Масаллинском промышленном квартале произведено продукции на 14,2 миллиона манатов.

В производстве продукции в промышленном квартале наблюдается положительная динамика. Так, если за 9 месяцев 2023 года было произведено продукции на 1,9 миллиона маната, то за соответствующий период текущего года произведено продукции на 2,2 миллиона маната. Производство выросло почти на 15%. Производимая продукция в основном направлена на удовлетворение спроса внутреннего рынка", - отмечается в сообщении.

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