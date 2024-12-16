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Назван объем вкладов в банках в Нахчыване

Экономика Материалы 16 декабря 2024 19:38 (UTC +04:00)
Назван объем вкладов в банках в Нахчыване

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На 1 ноября текущего года вклады населения в банках составили 22 миллиона 952,8 тысячи манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на комитет статистики Нахчыванской АР.

Согласно информации, это на 43,6% больше, чем на 1 ноября прошлого года.

Доходы бюджета за январь-ноябрь текущего года составили 234 миллиона 131,1 тысячи манатов. Это на 39,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 11 месяцев текущего года расходы бюджета составили 365 миллионов 484,6 тысячи манатов, что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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