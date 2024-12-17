Инвестиции в основной капитал в Азербайджане сократились почти на 4%

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в основной капитал было направлено 15 миллиардов 910,3 миллиона манатов, что на 3,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 9 процентов, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, - на 1,1 процента.

Из использованных инвестиций 8 миллиардов 138,8 миллиона манатов, или 51,2 процента, были потрачены на сферы производства продукции, 5 миллиардов 617,8 миллиона манатов (35,3 процента) - на сферы услуг, 2 миллиарда 153,7 миллиона манатов (13,5 процента) - на строительство жилых домов. Из инвестиций, направленных в основной капитал, внутренние инвестиции составили 13 миллиардов 66,5 миллиона манатов или 82,1 процента.

Из инвестиций, направленных в основной капитал, 11 миллиардов 434,8 миллиона манатов или 71,9 процента были потрачены непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.

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