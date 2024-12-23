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Стал известен объем средств на работы в рамках расширения Гаджигабульского промпарка

Экономика Материалы 23 декабря 2024 22:21 (UTC +04:00)
Стал известен объем средств на работы в рамках расширения Гаджигабульского промпарка

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Стал известен объем средств для проведения электротехнических работ в рамках создания инфраструктуры на 40 гектарах земли, выделенных для расширения Гаджигабульского промышленного парка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" завершило подготовительные работы.

Организация доверила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью "IMA Energy" и заключила с ним договор стоимостью 7 млн 101 тыс. 139 манатов.

Отметим, что "IMA Energy" было зарегистрировано в 2009 году. Законным представителем ООО с уставным капиталом в 5 тыс. манатов является Насиров Мирза Фаиг оглу.

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