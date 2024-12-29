Азербайджан снизил расходы на импорт живых животных

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь этого года Азербайджан экспортировал 660,78 тонны живых животных на сумму 422,83 доллара США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, это на 165,33 тысячи долларов США (28,1%) и на 82,12 тонны (11%) по объему меньше, чем за тот же период прошлого года.

За указанный период в страну было импортировано живых животных на сумму 74 миллиона долларов США, что на 29,3%, или 30,7 миллиона долларов США меньше, чем годом ранее.

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