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Более 50% расходов бюджета Нахчывана исполнено за счет местных доходов - министр

Экономика Материалы 7 января 2025 19:06 (UTC +04:00)
Более 50% расходов бюджета Нахчывана исполнено за счет местных доходов - министр
Фото: Министерство финансов Нахчыванской Автономной Республики / Facebook

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году доходы местного бюджета Нахчыванской АР превысили 250 миллионов манатов, и более 50% расходов бюджета исполнено за счет местных доходов.

Как сообщает Trend, об этом сказал СМИ министр финансов НАР Гасан Исмаилов.

Он отметил, что 2024 год был достаточно успешным как с точки зрения проводимых в НАР социально-экономических реформ, так и с точки зрения бюджетной и финансовой политики.

По его словам, за прошедший период в составлении бюджета НАР были предприняты значительные шаги по оптимизации расходов, увеличению доходов.

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