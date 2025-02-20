Обсуждены проекты, реализуемые АБР в транспортном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Шахин Бабаев встретился с делегацией Азиатского банка развития (АБР) во главе с региональным директором по развитию частного сектора Энрико Пинали.

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития транспортного сектора в стране, проекты, реализуемые АБР в этой области.

В то же время состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества АБР с правительством Азербайджана в области транспорта.

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