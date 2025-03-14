АБР готов поддержать развитие рынка капитала в Азербайджане - Сунния Дуррани-Джамал

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов оказать поддержку развитию рынка капитала в рамках сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Trend со ссылкой на "Ассоциацию участников фондового рынка Азербайджана" (AFBIA), об этом сообщила страновой директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал.

Так, с участием С. Дуррани-Джамал и представительства исследовательской миссии АБР была проведена встреча, посвященная развитию местного рынка капитала. Во встрече также приняли участие председатель Наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи (БФБ) Фарид Ахундов, председатель правления БФБ Руслан Халилов, член правления БФБ Огтай Гасымов, а также исполнительный директор AFBIA Мурад Яхьяев.

Фарид Ахундов подробно проинформировал о проводимых в последние годы реформах по развитию рынка капитала, проделанной работе и планах на будущее, в частности, о мерах по модернизации рыночной инфраструктуры, внедрению новых финансовых инструментов и привлечению на рынок местных инвесторов.

Руслан Халилов рассказал о шагах, предпринимаемых в направлении повышения ликвидности рынка капитала и совершенствования торговых механизмов. Он отметил важность применения международного опыта и расширения сотрудничества с иностранными инвесторами для повышения инвестиционной привлекательности.

Говоря о важности повышения финансовой грамотности на рынке капитала, Мурад Яхьяев проинформировал об инициативах, реализуемых Ассоциацией в этом направлении, отметил, что программы обучения, основанные на международном опыте, обучение инвесторов и организация различных семинаров окажут положительное влияние на развитие рынка.

Сунния Дуррани-Джамал отметила, что в рамках сотрудничества АБР с Азербайджаном они готовы оказать поддержку развитию рынка капитала и в дальнейшем усилить совместное сотрудничество с целью содействия интеграции местного рынка в глобальную финансовую систему.

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