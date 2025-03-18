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Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и bp в области декарбонизации (ФОТО)

Экономика Материалы 18 марта 2025 18:58 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и bp в области декарбонизации (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом встретился с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе совместной с президентом SOCAR Ровшаном Неджафом встречи с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям компании bp Гордоном Биррелом мы с удовлетворением отметили многолетнее успешное сотрудничество. Обсудили деятельность bp в Азербайджане, новые приоритеты партнерства, а также возможности сотрудничества в области декарбонизации", - отмечается в публикации министра.

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Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и bp в области декарбонизации (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и bp в области декарбонизации (ФОТО)
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