Частный сектор может повысить эффективность Среднего коридора и поддержать "зеленую повестку" Азербайджана - АБР

БАКУ /Trend/ - Участие частного сектора в торговле и цифровых технологиях может повысить эффективность Среднего коридора и поддержать "зеленую повестку" Азербайджана.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Согласно информации, позиция Азербайджана как стратегического транспортного узла создает возможности для частного сектора.

АБР отметил, что существует ряд политических призывов к расширению частного сектора.

Реформа государственных предприятий, укрепление государственно-частного партнерства, инвестиции в человеческий капитал и инвестиции в "зеленую" инфраструктуру имеют важное значение. Государственные предприятия играют большую роль, особенно в энергетическом секторе, что препятствует развитию частного сектора.

Корпоратизация государственных предприятий, суверенный беззалоговый доступ к финансовым возможностям и внедрение стандартов ESG (экологические, социальные и управленческие) увеличат их конкурентоспособность и устойчивость. Для поддержки частных компаний важно, чтобы финансовые институты предоставляли инновационные финансовые инструменты и создавались экосистемы для инноваций.

Эксперты АБР подчеркивают, что проекты государственно-частного партнерства могут стать инструментом для увеличения участия частного сектора. Хотя новый закон о государственно-частном партнерстве, принятый в 2022 году, все еще находится на начальной стадии, эту область можно улучшить с помощью выявления потенциальных проектов и развития финансовых структур.

Увеличение занятости и предпринимательства среди женщин также может поддержать частный сектор. Хотя женщины играют важную роль в сельском хозяйстве, лишь 24% из них занимаются предпринимательством. Продвижение гендерного равенства в этой сфере, а также предоставление женщинам ресурсов и возможностей для обучения могут способствовать экономическому росту.

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