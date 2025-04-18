Симуляции по системе CATS близки к завершению

БАКУ /Trend/ - Симуляции по "Усовершенствованной транзитной системе CAREC и общему обмену данными" (CATS) близки к завершению.

Как сообщает Trend, об этом было сказано на семинаре на тему "Цифровая таможня и медиа" для представителей СМИ, организованном совместно Государственным таможенным комитетом и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

Согласно информации, в рамках Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития продвигается инициатива проекта "Усовершенствованная транзитная система CAREC и общий обмен данными" (CATS), которая включает в себя создание системы электронной декларации и электронной гарантии между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией.

В дальнейшем планируется присоединение к инициативе в качестве стран-наблюдателей Туркменистана, Пакистана и Турции. После подписания соответствующего протокола начались проводиться симуляции, которые сейчас находятся на завершающем этапе. Продукт готов, но необходимы правовые рамки. Они будут обеспечены посредством соглашения с его последующей ратификацией странами. С внедрением системы CATS процесс декларирования будет упрощен, будут представлены технические решения, связанные с финансовыми рисками.