Economy Materials 6 September 2025 17:32 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, September 6.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan rose by 141.4 manat ($83.1), or 2.4 percent, as observed at the conclusion of this week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold increased by 232.6 manat ($136.8), or 4 percent, compared to last week's figure, totaling 5,984 manat ($3,520).

Gold ounce value change

August 25

5,720 manat ($3,364)

September 1

5,908 manat ($3,475)

August 26

5,742 manat ($3,377)

September 2

5,944 manat ($3,496)

August 27

5,737 manat ($3,374)

September 3

6,013 manat ($3,537)

August 28

5,763 manat ($3,390)

September 4

6,005 manat ($3,532)

August 29

5,794 manat ($3,408)

September 5

6,049 manat ($3,558)

Average weekly rate

5,751 manat ($3,382)

Average weekly rate

5,984 manat ($3,520)

The price of an ounce of silver in Azerbaijan went up by 0.69 manat, or $0.40 (1 percent), this week. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 69.2 manat ($40.7), which is 5.1 percent, or 3.38 manat ($1.98), more than last week's figure.

Silver ounce value change

August 25

65.9 manat ($38.7)

September 1

68.7 manat ($40.4)

August 26

66 manat ($38.8)

September 2

69.3 manat ($40.7)

August 27

65.3 manat ($38.4)

September 3

69.2 manat ($40.7)

August 28

65.8 manat ($38.7)

September 4

69.2 manat ($40.7)

August 29

66 manat ($38.8)

September 5

69.4 manat ($40.8)

Average weekly rate

65.8 manat ($38.7)

Average weekly rate

69.2 manat ($40.7)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 9.73 manat ($5.72), or 0.4 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went up by 82.2 manat, or $48.3 (3.6 percent), to 2,380 manat ($1,400) compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

August 25

2,306 manat ($1,356)

September 1

2,342 manat ($1,377)

August 26

2,289 manat ($1,346)

September 2

2,417 manat ($1,421)

August 27

2,301 manat ($1,353)

September 3

2,386 manat ($1,403)

August 28

2,292 manat ($1,348)

September 4

2,403 manat ($1,413)

August 29

2,302 manat ($1,354)

September 5

2,352 manat ($1,383)

Average weekly rate

2,298 manat ($1,351)

Average weekly rate

2,380 manat ($1,400)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 16.6 manat ($9.76), or 0.9 percent. The weighted average price of an ounce of palladium increased by 50.3 manat ($29.5), or 2.7 percent, compared to last week, to 1,927 manat ($1,133).

Palladium ounce value change

August 25

1,901 manat ($1,118)

September 1

1,906 manat ($1,121)

August 26

1,870 manat ($1,100)

September 2

1,929 manat ($1,134)

August 27

1,872. manat ($1,101)

September 3

1,945 manat ($1,144)

August 28

1,861 manat ($1,094)

September 4

1,932 manat ($1,136)

August 29

1,878 manat ($1,104)

September 5

1,922 manat ($1,130)

Average weekly rate

1,876 manat ($1,103)

Average weekly rate

1,927 manat ($1,133)

Latest

