哈萨克斯坦交通运输行业展现强劲增长

阿斯塔纳，哈萨克斯坦，12月18日。据 Trend 通过哈萨克斯坦政府报道，2025年前11个月，哈萨克斯坦交通运输行业增长20.3%，旅客运输量超过17亿人次。

相关数据由交通部副部长马克萨特·卡利亚克帕罗夫在政府会议上公布。他指出，在采矿冶金、油气和农业等行业需求增长的支持下，交通运输业已成为国家经济的重要增长引擎。

客运量增长11.9%，达到17.6亿人次，而整体运输服务市场规模扩大了20.3%。从地区来看，阿斯塔纳以154.1%的增幅领跑，主要得益于仓储和运输服务量的增加。热特苏州（136.6%）和库斯塔奈州（133.8%）同样录得较高增长。

卡利亚克帕罗夫表示：“物流通行能力清晰反映了经济形势的实际变化，其扩张主要依托于采掘业、油气开采、农业综合体、基础设施建设以及贸易等关键领域的发展。”

此前，哈萨克斯坦曼格斯套州与格鲁吉亚就加强跨里海国际运输走廊（TITR）框架内的合作进行了讨论，重点强调通过阿塞拜疆强化海上互联互通。

讨论中的一项关键议题是启动连接哈萨克斯坦库雷克港与阿塞拜疆阿拉特港的系统性海上运输。在格鲁吉亚工业集团的支持下，该计划预计于2026年上半年投入运营两艘渡轮，并计划在2027年前将船队规模扩大至六艘。