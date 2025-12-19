欧亚开发银行强调中亚在过去十年中实现了无与伦比的经济增长

阿拉木图，哈萨克斯坦，12月18日。据 Trend 特派记者报道，欧亚开发银行（EDB）管理委员会副主席兼首席经济学家叶夫根尼·维诺库罗夫表示，中亚国家正展现出过去十年来最快的经济增长速度。

维诺库罗夫是在阿拉木图举行的欧亚开发银行《2026—2028年宏观经济预测》报告发布会上作出上述表示的。他指出，到2025年底，欧亚开发银行预计四个中亚国家的经济增长率将达到6.6%。

“我们预计，哈萨克斯坦的经济增长率为5.9%，吉尔吉斯斯坦为10.3%，塔吉克斯坦为8.3%，乌兹别克斯坦为7.4%。”这位经济学家表示。

维诺库罗夫还指出，2026年的预测显示，该地区经济将继续保持强劲增长，整体经济增速预计达到6.1%，高于全球平均增长水平。

“中亚国家的国内生产总值（GDP）合计预计将在2026年超过6000亿美元。这一成果将得到持续投资活动和强劲消费需求的支撑。根据我们的预测，哈萨克斯坦经济将增长5.5%，吉尔吉斯斯坦增长9.3%，塔吉克斯坦增长8.1%，乌兹别克斯坦增长6.8%。”他强调。

欧亚开发银行是一家多边开发机构，致力于促进成员国经济增长，加强贸易和经济合作，并通过有针对性的投资举措推进区域一体化。其成员包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。