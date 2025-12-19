欧亚开发银行称吉尔吉斯斯坦将领跑中亚经济增长

阿拉木图，哈萨克斯坦，12月18日。据 Trend 报道，欧亚开发银行（EDB）预测，吉尔吉斯斯坦将在2026年实现中亚地区最高的经济增长率。欧亚开发银行国家分析中心高级分析师艾古尔·别尔季古洛娃表示。

在阿拉木图举行的欧亚开发银行2026—2028年宏观经济预测发布会上，别尔季古洛娃指出，吉尔吉斯斯坦的经济增长率预计将达到9.3%。

“吉尔吉斯斯坦已连续第三年保持该地区经济增长领先地位。在此前实现约9%的高增长后，经济进一步加速，预计2025年增速将超过10%。主要驱动力来自强劲的投资活动和稳健的消费需求。”别尔季古洛娃指出。

她还强调，欧亚开发银行预计吉尔吉斯斯坦将在2026—2027年继续保持区域增长领先地位。

“投资仍将是发展的关键动力。交通、能源和供水领域的投资将实现增长。此外，当局计划在2028年前实现能源独立。在这一背景下，全国正在建设约100座新的水电站，同时积极发展太阳能和风能。”她补充道。

根据欧亚开发银行的预测，该国年通胀率预计将在2026年底达到约8.3%。

“在经济快速增长的背景下，价格压力不断加大，同时全球食品市场形势也带来额外通胀压力。为抑制价格上涨，当局已对多种社会重要商品暂时实施价格调控。进一步的稳定因素还包括预计上升的银行间利率（BIR）、稳定的索姆汇率，以及相较近年来平均水平更低的油价。这些因素将有助于通胀率回落至5%—7%的目标区间。”这位高级分析师强调。

她指出，欧亚开发银行预计到2026年底，吉尔吉斯斯坦的关键政策利率将维持在约11%（11月25日，吉尔吉斯斯坦国家银行已将基准利率上调至11%）。

“根据我们的预测，银行间市场利率（BIR）可能在2028年前升至9%，以巩固通胀下降趋势。我们预计2026年索姆兑美元汇率将在87至90之间，其稳定性将得到侨汇流入增长的支持。”别尔季古洛娃总结道。

欧亚开发银行是一家多边开发银行，致力于通过投资活动促进成员国经济增长、扩大贸易和经济联系，并推动区域一体化。其七个成员国包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦