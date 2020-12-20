В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2020 года были произведены стройматериалы на сумму 660,8 миллиона манатов, что на 24,6 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Объем производства строительного гипса за 11 месяцев составил 20,3 тысячи тонн (рост в 2,3 раза), строительного кирпича – 462,8 тысячи кубометров (рост на 21,2 процента), готовой бетонной смеси – 1,757 миллиона тонн (рост на 11 процентов), обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них – 23,494 тысячи тонн (сокращение на 35,3 процента), сборных конструкций из бетона – 42,7 тысячи кубометров (рост на 6,5 процента). Также в отчетный период наблюдалось двукратное сокращение в производстве асфальта до 154,2 тысячи тонн, производства цемента на 3,4 процента - до 3,05 миллиона тонн. Сокращение было отмечено в производстве строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня и бетона – 47,8 тысячи тонн (спад на 41 процент).

Виды продукции Произведено в январе-ноябре 2020 г. Изменения по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. (в %) Количество готовой продукции на складах на 01.12.2020 Цемент (тыс. тонн) 3058,9 96,6 103,7 Строительный гипс (тыс. тонн) 20,3 в 2,3 раза 2,4 Строительный известняк (тыс. тонн) 31,0 73,1 3,7 Строительные блоки и кирпичи (тыс. тонн) 47,8 59,9 32,8 Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м) 42,7 106,5 4,8 Асфальт (тыс. тонн) 154,2 42,9 - Строительный кирпич (тыс. куб. м) 462,8 121,2 13,1 Бетонная смесь (тыс. тонн) 1757,6 111,0 - Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонны) 23494,7 64,7 -

(Автор: Фидан Бабаева)

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