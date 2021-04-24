На северо-востоке Туркменистана сданы в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома

БАКУ /Trend/ - В Дашогузском регионе Туркменистана сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Туркменистан: Золотой век».

Все здания четырехэтажные. В двух из них 32 квартиры, а в двух других - 16.

Значительно расширить жилой фонд позволили принимаемые государством комплексные меры по поддержке отечественного бизнеса, широкое привлечение на строительный рынок частных структур, которые стали застройщиками большинства многоквартирных жилых домов в различных частях Дашогуза.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане ведется строительство многочисленных объектов общей стоимостью свыше 38 миллиардов долларов.

Работы с бюджетом, превышающим 18 миллиардов долларов, выполняются отечественными строительно-монтажными организациями.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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