Узбекистан, Южная Корея обсудили строительство фармацевтического кластера

Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистана и Эксимбанк Кореи обсудили второй этап строительства фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park», передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистана.

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан первый заместитель министра Л. Кудратов провёл встречу с главой представительства Эксимбанка Кореи Чо Ин-Гю.

В рамках переговоров рассмотрены вопросы реализации текущих совместных проектов, таких как создание научно-исследовательских и образовательных компонентов инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park» (1 этап), строительство Национального онкологического центра и Многопрофильной медицинской клиники для взрослых. Достигнута договоренность о совместной работе по ускорению процедур реализации данных проектов.

Также сторонами обсуждены дальнейшие шаги по приоритетным проектам на 2021 год: «Оснащение общеобразовательных школ лабораторными наборами по химии, физике, биологии и модернизация ИКТ в сфере народного образования», «Создание научно-исследовательских и образовательных компонентов инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park» (2 этап), «Строительство медицинского вуза».

На сегодняшний день в рамках сотрудничества с Фондом содействия экономическому развитию «EDCF» на территории Республики реализовано 8 проектов на сумму 296,5 млн долларов. В настоящее время реализуется 6 проектов на сумму 608 млн долларов. Подписано Соглашение о реализации Программы развития на 2021-2023 годы с перечнем, включающим в себя новые проекты на сумму 1 млрд. долларов.