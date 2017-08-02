Спрос на ноты Центробанка Азербайджана вдвое превысил предложение

2 августа 2017 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 150 миллионов манатов сроком обращения в 28 дней, сообщает в среду БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона вновь превысил предложение - банки подали заявки на 337,4 миллиона манатов. Вся сумма, выставленная на аукцион, была полностью реализована.

Заявки были представлены по цене 99,2278 маната (при доходности в 10,01 процента).

Последний срок оплаты по нотам – 30 августа 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на первое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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