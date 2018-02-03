БТК превратила Транскаспийский маршрут в предпочтительный для Китая путь транспортировки грузов в Европу - отчет

БАКУ /Trend/ - Запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс превратил Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в приоритетный для Китая вариант транспортировки грузов в Европу.

Об этом говорится в специальном отчете "Китайская инициатива "Пояса и пути": внутренние риски", подготовленном Global risk insights.

Согласно отчету, объемы железнодорожного транзита грузов через Россию имеют ограниченное пространство для роста, в то время как перспективы роста для Транскаспийского маршрута Китая намного более радужные.

"Недавний запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на Южном Кавказе сделал железнодорожные перевозки через Казахстан и Туркменистан гораздо более привлекательными. Расширяющиеся железнодорожные связи Ирана с Южным Кавказом и Центральной Азией также создадут возможности для торговли. Объем железнодорожной транспортировки из Китая через Казахстан в Европу достиг 102 тысячи контейнеров к началу ноября 2017 года. Текущие планы нацелены на то, чтобы к 2020 году достигнуть двух миллионов контейнеров", - говорится в отчете.

Авторы отчета считают, что открытие БТК, несомненно, поможет увеличить объемы транзитного оборота, и предлагают провести оценку того, насколько реально достижима цель в два миллиона контейнеров.

"Во-первых, рост транзитных перевозок должен быть сначала оценен с точки зрения экспортного оборота Китая с Южным Кавказом и Турцией, поскольку маршрут является мультимодальным. Например, Китай стал ведущим импортером в Турцию (2,1 миллиарда долларов США в течение 2017 года по состоянию на конец ноября). По состоянию на сентябрь, торговый оборот с Грузией в 2017 году составлял 640 миллионов долларов, притом, что Тбилиси надеется довести годовой оборот до миллиарда долларов, благодаря соглашению о свободной торговле. Остается еще работа по увеличению оборота между государствами на ТМТМ", - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что расширение мощностей необходимо, учитывая растущую нагрузку на железнодорожную систему России.

"Азербайджан ожидает, что первоначальная мощность БТК составит 5-6,5 миллиона тонн грузов, а в дальнейшем она вырастет до 17,5 миллиона тонн. Поэтому железная дорога БТК сделала ТМТМ предпочтительным вариантом для Китая для грузоперевозок в Европу", - сказано в отчете.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает из Китая, через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию или Украину - в Европу.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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