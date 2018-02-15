Kapital Bank повышает качество обслуживания в регионах Азербайджана

15 февраля 2018 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новый филиал "Шимал, расположенный по адресу город Губа, проспект Гейдара Алиева. Режим работы филиала: с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00, суббота и воскресенье с 09:00 до 16:00. Обновленный филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Новый филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В текущем году планируется капитальный ремонт ряда филиалов в Баку и регионах, открытие новых филиалов и отделений. Примером этого является открытие нового офиса филиалов "Физули" и "Браво-2". В течение трех лет продолжительности проекта, были успешно отремонтированы и сданы в эксплуатацию отвечающие современным требованиями клиентов несколько филиалов Kapital Bank.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 94 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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