Возросло число авиакомпаний Казахстана, совершающих полеты в Европу

БАКУ /Trend/ - Авиакомпании «FLY JET.KZ» и «Jet Airlines» прошли процедуру авторизации для выполнения полетов в Европу. Об этом во вторник сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.

На сегодняшний день семь Казахстанских авиакомпаний имеют возможность совершать полеты в страны Европейского союза.

Ранее АО «Air Astana», АО «Prime Aviation», АО «Kaz Air Jet», ТОО «Авиакомпания «Comlux-KZ», АО «SCAT» проходили процедуру авторизации Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

В Комитете также отметили, что упомянутые казахстанские авиакомпании соответствуют всем критериям EASA для выполнения полетов в Европу.

В целях осуществления полетов авиакомпаний третьих стран в страны ЕС, Европейская комиссия в апреле 2014 года ввела требования по обязательному прохождению авторизации таких операторов. Соответствующую процедуру по авторизации осуществляет EASA. Согласно процедуре авторизации, авиокомпании необходимо самостоятельно подавать заявку в EASA заблаговременно до даты начала выполнения полетов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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