Биткоин дорожает на позитивных новостях в отрасли

27 апреля 2018 11:49 (UTC+04:00)

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу растет в цене на новостях о новых инвестициях в отрасль криптовалют, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 4,1% - до 9,25 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 4,54% - до 9,23 тысячи долларов, на OKEx - на 4,48%, до 9,23 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 4,14%, до 656,5 доллара, Ripple - на 3,87%, до 0,84 доллара, Bitcoin Cash - на 3,29%, до 1388,24 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 414,22 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

В четверг лондонская финтех-компания Revolut привлекла 250 миллионов долларов в последнем раунде инвестиций. Основным инвестором выступил фонд Юрия Мильнера DST Global. По итогам последнего раунда инвестиций Revolut получила оценку в 1,7 миллиарда долларов.

По мнению основателя информационно портала о криптовалюте Cryptocompare Чарльза Хейтера (Charles Hayter), которого цитирует агентство MarketWatch, эти новости свидетельствуют, что деньги венчурного капитала постепенно приходят в индустрию криптовалют и финансовых технологий.

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