ВВП Таджикистана вырос на 7% в I квартале 2018 года

Валовой внутренний продукт Таджикистана в I квартале 2018 года достиг 12,3 миллиарда сомони, и его реальное наращивание составило 7 процентов. Об этом в понедельник сообщает таджикистанское ИА «Азия-Плюс».

Об этом на очередном заседании правительства республики сказал первый заместитель премьер-министра страны Давлатали Саид, говоря об итогах социально – экономического развития республики в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба главы государства.

«В экономике была сохранена тенденция развития. Развитие ВВП было достигнуто за счёт увеличения объема производства промышленной продукции на 13,1 процента, финансирования в основной капитал на 12,1 процента, сельскохозяйственной продукции – на 5,1 процента, оборота розничной торговли – на 5 процентов и платных услуг – на 1,2 процента», - сказал он.

Доход государственного бюджета республики в январе – марте 2018 года был выполнен на уровне 101,2 процента, в бюджет поступило 4,4 миллиарда сомони. План поступления налогов был обеспечен на 100,8 процента, в целом в бюджет поступило 3,3 миллиарда сомони.

Между тем, на заседании глава государства Эмомали Рахмон подчеркнул, что наряду с обеспечением положительных показателей развития сфер национальной экономики, в первом квартале 2018 года имеющиеся ресурсы и возможности не были использованы полностью, что создало препятствие для устойчивого развития валового внутреннего продукта.

В связи с этим Рахмон обязал министерства и ведомства усилить деятельность по предотвращению влияния возможных угроз на экономику страны, обеспечения устойчивости макроэкономических показателей, привлечения инвестиций, повышения экспортного потенциала страны, создания рабочих мест, укрепления регионального сотрудничества, развития туризма и обеспечения развития регионов страны.

О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон страны «О референдуме» на заседании сказал председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам РТ Бахтиёр Худоёрзода.

«Целью разработки проекта закона «О референдуме Республики Таджикистан» является конкретизация нового порядка заполнения бюллетеней для голосования на референдуме, порядка начала и прекращения срока деятельности национальных и международных наблюдателей, порядка объявления предварительных и конечных результатов референдума. Также предусмотрено внесение в проект изменений и дополнений орфографического и технического характера», - сказал он.

Министр здравоохранения и социальной защиты населения страны Насим Олимзода представил доклад о результатах деятельности в сфере здравоохранения, а заместитель премьер-министра республики Махмадтоир Зокирзод влиянии о погодных условий на производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Было подчёркнуто, что маловодие и засушливость последних дней оказали отрицательное влияние на вегетационный период сельхозкультур и роста дикорастущих растений.

На заседании были обсуждены и другие законопроекты, которые представлены на рассмотрение в Маджлиси намояндагон страны.

Также на рассмотрение парламента были направлены шесть заключений правительства, в том числе, к проекту Законов «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс» и «О потребительской кооперации».

Правительство приняло соответствующие постановления о Плане мероприятий по реализации третьего этапа Программы государственной поддержки предпринимательства в Таджикистане на 2012 – 2020 годы и о Плане правительства по улучшению инвестиционного климата в электроэнергетическом секторе страны на 2018 – 2020 годы.

Эмомали Рахмон поручил главам ряда городов и районов страны уже сейчас использовать все пути и возможности для проведения на хорошем организационном уровне зимнего сезона 2018-2019 гг., эффективного использования посевных земель, достаточной заготовки кормов для животных с целью проведения зимовки без потерь.

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