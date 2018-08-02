Названы объемы инвестиций в транспортно-логистический сектор Казахстана

2 августа 2018 12:53 (UTC+04:00)

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