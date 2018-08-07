Осенью пройдет азербайджано-швейцарский бизнес-форум (ФОТО)

7 августа 2018 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В сентябре в швейцарском кантоне Тичино пройдет азербайджано-швейцарский бизнес-форум.

Об этом была достигнута договренность в ходе встречи посла Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимовой с главой Управления международного сотрудничества Торговой палаты швейцарского кантона Тичино Киарой Кривелли и мэром города Лугано Марко Боррадори.

На встрече состоялся обмен мнениями об азербайджано-швейцарских связях, проводимых в Азербайджане радикальных экономических реформах и существующей в нашей стране благоприятной инвестиционной среде. Были обсуждены и возможности организации мероприятий, связанных с экономикой Азербайджана.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы взаимных рабочих визитов между представителями Азербайджана и кантона Тичино.

На встрече было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане функционирует 71 компания со швейцарским капиталом. Кроме того, Азербайджан инвестировал в Швейцарию 1,2 миллиарда долларов. В 2017 году товарооборот между странами составил 240 миллионов долларов, что на 40 процентов больше показателя 2016 года.

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