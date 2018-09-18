Азербайджан и Казахстан нацелены на развитие отношений во всех сферах – посол

18 сентября 2018 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку и Астана нацелены на развитие и расширение сотрудничества во всех сферах, в том числе в области туризма, сказал посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, слова которого приводит МИА «Казинформ».

Дипломат отметил, что Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа.

«В 2017 году казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссией была принята дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2018-2020 годы. Ее реализация уже привела к значительному росту товарооборота между двумя странами. В первом полугодии 2018 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютном выражении за весь 2017 год товарооборот между странами составил 142,1 миллиона долларов, а за первые семь месяцев 2018 года – 142 миллиона долларов. Для сравнения - товарооборот между Казахстаном и Грузией в этот же период составил около 40 миллионов долларов, между Казахстаном и Арменией - около шести миллионов долларов», - сказал посол.

По словам Мамедова, такие результаты достигнуты благодаря усилиям соответствующих государственных структур и активности предпринимателей обеих стран, а также благодаря тому, что Баку и Астана нацелены на развитие ненефтяного сектора экономики.

«В частности, Азербайджан заказал 50 электровозов на заводе Товарищества с ограниченной ответственностью «Электровозқұрастыру зауыты», который построен в Астане при участии французской компании «Alstom». Общая сумма заказа составляет 288 миллионов евро. В свою очередь, министерство экономики Азербайджана планирует открытие торговых домов в ряде городов Казахстана, поскольку азербайджанские предприятия, особенно легкой промышленности, выпускают высококачественную и конкурентоспособную продукцию», - сказал дипломат.

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