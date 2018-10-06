Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 сентября
|
1,7
|
1 октября
|
1,7
|
25 сентября
|
1,7
|
2 октября
|
1,7
|
26 сентября
|
1,7
|
3 октября
|
1,7
|
27 сентября
|
1,7
|
4 октября
|
1,7
|
28 сентября
|
1,7
|
5 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0145 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9624 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 сентября
|
1,9967
|
1 октября
|
1,9712
|
25 сентября
|
1,996
|
2 октября
|
1,9668
|
26 сентября
|
1,9848
|
3 октября
|
1,9681
|
27 сентября
|
1,9976
|
4 октября
|
1,9494
|
28 сентября
|
1,9799
|
5 октября
|
1,9567
|
Средний курс за неделю
|
1,991
|
Средний курс за неделю
|
1,9624
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,96 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02586 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 сентября
|
0,0256
|
1 октября
|
0,0259
|
25 сентября
|
0,0258
|
2 октября
|
0,0262
|
26 сентября
|
0,0259
|
3 октября
|
0,0260
|
27 сентября
|
0,0258
|
4 октября
|
0,0258
|
28 сентября
|
0,0259
|
5 октября
|
0,0254
|
Средний курс за неделю
|
0,0258
|
Средний курс за неделю
|
0,02586
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0159 маната (5,92 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27662 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 сентября
|
0,2688
|1 октября
|
0,2816
|
25 сентября
|
0,2758
|2 октября
|
0,2858
|
26 сентября
|
0,2754
|3 октября
|
0,2832
|
27 сентября
|
0,2784
|4 октября
|
0,2799
|
28 сентября
|
0,2847
|5 октября
|
0,2752
|
Средний курс за неделю
|
0,27662
|
Средний курс за неделю
|
0,28114
(Автор: Талех Мурсагулов)
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