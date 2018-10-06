Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 сентября 1,7 1 октября 1,7 25 сентября 1,7 2 октября 1,7 26 сентября 1,7 3 октября 1,7 27 сентября 1,7 4 октября 1,7 28 сентября 1,7 5 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0145 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9624 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 сентября 1,9967 1 октября 1,9712 25 сентября 1,996 2 октября 1,9668 26 сентября 1,9848 3 октября 1,9681 27 сентября 1,9976 4 октября 1,9494 28 сентября 1,9799 5 октября 1,9567 Средний курс за неделю 1,991 Средний курс за неделю 1,9624

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,96 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02586 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 сентября 0,0256 1 октября 0,0259 25 сентября 0,0258 2 октября 0,0262 26 сентября 0,0259 3 октября 0,0260 27 сентября 0,0258 4 октября 0,0258 28 сентября 0,0259 5 октября 0,0254 Средний курс за неделю 0,0258 Средний курс за неделю 0,02586

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0159 маната (5,92 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27662 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 24 сентября 0,2688 1 октября 0,2816 25 сентября 0,2758 2 октября 0,2858 26 сентября 0,2754 3 октября 0,2832 27 сентября 0,2784 4 октября 0,2799 28 сентября 0,2847 5 октября 0,2752 Средний курс за неделю 0,27662 Средний курс за неделю 0,28114

(Автор: Талех Мурсагулов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.