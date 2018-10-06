Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

6 октября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 сентября

1,7

1 октября

1,7

25 сентября

1,7

2 октября

1,7

26 сентября

1,7

3 октября

1,7

27 сентября

1,7

4 октября

1,7

28 сентября

1,7

5 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0145 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9624 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

24 сентября

1,9967

1 октября

1,9712

25 сентября

1,996

2 октября

1,9668

26 сентября

1,9848

3 октября

1,9681

27 сентября

1,9976

4 октября

1,9494

28 сентября

1,9799

5 октября

1,9567

Средний курс за неделю

1,991

Средний курс за неделю

1,9624

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,96 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02586 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 сентября

0,0256

1 октября

0,0259

25 сентября

0,0258

2 октября

0,0262

26 сентября

0,0259

3 октября

0,0260

27 сентября

0,0258

4 октября

0,0258

28 сентября

0,0259

5 октября

0,0254

Средний курс за неделю

0,0258

Средний курс за неделю

0,02586

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0159 маната (5,92 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27662 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 сентября

0,2688

 1 октября

0,2816

25 сентября

0,2758

 2 октября

0,2858

26 сентября

0,2754

 3 октября

0,2832

27 сентября

0,2784

 4 октября

0,2799

28 сентября

0,2847

 5 октября

0,2752

Средний курс за неделю

0,27662

Средний курс за неделю

0,28114

(Автор: Талех Мурсагулов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бакинском филиале МГУ им. Ломоносова открылся Международный форум "Образование в диалоге культур: мир русской школы" (ФОТО)
Общество 10:33
Минтранс РФ подтвердил открытие моста на российско-азербайджанской границе в 2019 году
Бизнес 09:58
SOCAR о перспективах участия в проекте газификации Болгарии (Эксклюзив)
Энергетика 07:25
Удмуртия хочет совместно с Азербайджаном создавать беспилотники (Эксклюзив)
Бизнес 5 октября 20:15
Оглашено число атак на инфосистемы госведомств Азербайджана в сентябре
ИКТ 5 октября 19:45
Азербайджанский манат получит сигнал на укрепление - ПРОГНОЗ (Эксклюзив)
Бизнес 5 октября 19:40
Лента новостей
В Баку арестованы виновники аварии на железнодорожном переезде
Общество 10:39
Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости казахстанского страховщика "Азия Life"
Бизнес 10:33
В Бакинском филиале МГУ им. Ломоносова открылся Международный форум "Образование в диалоге культур: мир русской школы" (ФОТО)
Общество 10:33
Шавкат Мирзиёев посетит Францию для подписания более 10 документов
Узбекистан 10:17
Обнаружен новый способ взлома аккаунтов в WhatsApp
В мире 10:15
Советник Трампа назвал Китай стратегическим соперником
США 10:06
В Минске состоится белорусско-французский бизнес-форум
Беларусь 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
Минтранс РФ подтвердил открытие моста на российско-азербайджанской границе в 2019 году
Бизнес 09:58