Белорусские инвесторы построят в Азербайджане крупный фармзавод (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет построено крупное фармацевтическое предприятие с участием белорусских инвесторов.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По словам посла, это предприятие обеспечит азербайджанский рынок самыми современными высокотехнологичными медицинскими препаратами.

"В первую очередь речь идёт о производстве онкологических препаратов", - сказал посол, отметив, что предприятие будет одним из самых современных на постсоветском пространстве.

По словам Ахрамовича, также может быть налажен экспорт, производимой на предприятии продукции, в третьи страны.

Отметим, что в этом году в Азербайджане планируется произвести фармпродукции на 1,3 миллиона манатов. В последующие годы производство этой продукции будет расширяться. Так, в 2020 году объем производства достигнет 38,8 миллиона манатов, в 2021 году – 39,5 миллиона манатов, в 2022 году – 40,2 миллиона манатов.



Резкий рост производства связан с тем, что в стране со следующего года начнут функционировать фармацевтические заводы в Пираллахинском промышленном парке.



Созданный в 2016 году промпарк специализируется на производстве фармацевтической продукции. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от уплаты различных налогов и таможенных пошлин.



В Пираллахинском промышленном парке на данный момент действуют четыре резидента – совместный азербайджано-российский завод Hayat Pharm, азербайджано-иранский завод Caspian Pharmed, завод компании Diamed Co, а также завод компании IFFA. Строительство этих заводов еще продолжается.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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