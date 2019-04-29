ЕС помогает Азербайджану повысить прозрачность в финансовой сфере

29 апреля 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала реализации совместного с Европейским союзом твиннинг-проекта "Усиление институционального и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана" были реализованы 23 из 52 субпроектов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник заместитель президента Высшего органа аудита Польши Войцех Кутила на конференции на тему "Усиление институционального и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана".

"Проект реализуется с ноября 2017 года. Миссии были разделены на четыре компонента. За все время 32 сотрудника прошли тренинги", - сказал Кутила.

По словам заместителя президента, основная цель проекта - улучшение возможностей для претворения в жизнь мандата Счетной палаты, а также способствовать обеспечению прозрачности в финансовой сфере Азербайджана.

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