В Азербайджане сотни предпринимателей получили многомиллионные льготные кредиты - замминистра

БАКУ/Trend/ - 18 июля в городе Хырдалан состоялся рабочий форум с участием предпринимателей, организованный министерствами экономики и сельского хозяйства.

Как сообщает в четверг Trend, в рамках форума участникам была дана подробная информация о механизме получения льготных кредитов Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики, состоялись презентации ознакомительных проектов создания хозяйств по выращиванию оливок, шафрана, винограда, миндаля, логистических центров в условиях Абшеронского района, с целью развития его экономического потенциала.

В ходе мероприятия заместитель министра экономики Сахиб Мамедов проинформировал участников о мерах государственной поддержки развития частного сектора, работе Фонда развития предпринимательства в направлении развития частного сектора, расширения предпринимательской деятельности в регионах и окрестных поселках Баку. Было отмечено, что за прошедший период текущего года 573 предпринимателям, для осуществления инвестиционных проектов с потенциалом открытия свыше двух тысяч рабочих мест и общей стоимостью 183 миллиона манатов, было выдано 52 миллиона манатов льготных кредитов.

Замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев рассказал о мерах, принятых с целью развития аграрного сектора, роли предпринимательства в этой сфере и финансового стимулирования предпринимателей.

В рамках рабочего форума, 15 предпринимателям, действующим на территории Абшеронского экономического района, со стороны Фонда развития предпринимательства было выдано 2,5 миллиона манатов льготных кредитов. Выданные кредиты будет направлены главным образом на развитие скотоводства, садоводства, виноградарства, производства сухофруктов, хлеба и других бизнес-сегментов.

За отчетный период, в общей сложности, включая кредиты, выданные на текущем форуме, на реализацию более чем 2700 инвестиционных проектов субъектов предпринимательства, действующих в Абшеронском экономическом районе, было выдано 677,6 миллиона манатов льготных кредитов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.