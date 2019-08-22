В Баку открылся еще один "Друг МСБ" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Хазарском районе начал деятельность "Друг МСБ" Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Это 16-й в стране и второй в Баку "Друг МСБ". В настоящее время "Друзья МСБ" оказывают услуги предпринимателям в 14 городах и районах республики, передает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

На мероприятии в связи с открытием центра предприниматели были проинформированы о механизмах поддержки и услугах "Друга МСБ" предоставляемых предпринимателям.

Председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов отметил, что субъекты МСБ Хазарского и близлежащих районов могут обратиться в центр в связи с открытием бизнеса, расширения имеющейся предпринимательской деятельности, в также по вопросам защиты прав и интересов. "Друг МСБ" по Хазарскому району будет оказывать поддержку и услуги предпринимателям в таких сферах, как информация, консультации, обучение, юридическая помощь, координирование с государственными ведомствами.

Глава исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов проинформировал присутствующих о созданных в районе возможностях для реализации экономического потенциала и расширения предпринимательской деятельности. Он выразил уверенность в том, что предпринимателям, субъектам МСБ района будет оказана надлежащая поддержка.

Далее прошла презентация в связи с концепцией "Друг МСБ".

В завершение мероприятия присутствующие ознакомились с офисом "Друга МСБ", который будет действовать в доме молодежи Хазарского района. Было отмечено, что здесь, для оказания соответствующих услуг и поддержки предпринимателям созданы все необходимые условия, действуют "волонтеры МСБ".

(Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.