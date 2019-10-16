PASHA Holding приватизировал завод по разведению лососевых

16 октября 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «Azerbaijan Fish Farm», входящая в состав ООО «PASHA Holding», выиграла инвестиционный конкурс государственного комитета по имущественным вопросам по продаже акций Габалинского завода по разведению лососевых им. Д.Юсифова.

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы госкомитета по имущественным вопросам, компания-победитель обязалась выплатить 1,2 миллиона манатов в государственный бюджет, а также реализовать инвестиционную программу в размере 1,1 миллиона долларов, погасить долги по зарплате и социальному страхованию, а также выполнить другие социально-экономические и экологические обязательства предприятия.

Инвестиционная программа предусматривает реконструкцию бассейнов, восстановление систем водоснабжения, приобретение нового оборудования и другие меры. Инвестиции также будут использованы для увеличения оборотного капитала, капитального ремонта всех зданий и сооружений, административных зданий, благоустройства территории и других видов деятельности.

В течение двух лет планируется инвестировать в предприятие и создать 36 рабочих мест. Реконструкция и эксплуатация завода будут способствовать развитию различных видов рыб и пищевой промышленности, а также удовлетворению спроса населения на эту продукцию.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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