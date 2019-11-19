Азербайджан нарастил экспорт хлопкового волокна и пряжи

19 ноября 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев этого года Азербайджан экспортировал 65,794 тысячи тонн хлопкового волокна и 10,309 тысячи тонн хлопковой пряжи, передает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Согласно информации, за отчетный период хлопкового волокна экспортировано на 91,84 миллиона, а хлопковой пряжи – на 24,531 миллиона долларов.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года было экспортировано 42,798 тысячи тонн хлопкового волокна стоимостью 64,518 миллиона долларов, а также 7,642 тысячи тонн хлопковой пряжи на 19,053 миллиона долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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