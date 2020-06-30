Микаил Джаббаров: За период пандемии импорт Азербайджана снизился примерно на 5%

БАКУ /Trend/ - За период пандемии снижение объема импорта Азербайджана составило примерно пять процентов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал сегодня на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, снижение объема наблюдается также и по экспортным операциям.

"Снижение цен на нефть на мировом рынке повлияло и на экспорт. Отмечу, что стоимость нашей экспортируемой продукции превышает стоимость импорта", - сказал Джаббаров.

По словам министра, пока еще рано говорить о том, какой ущерб наносит пандемия экономике страны, так как процесс его определения продолжается.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)