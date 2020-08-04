БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года львиная доля экспорта Азербайджана пришлась на фрукты и овощи, составив в денежном выражении 328 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Далее в убывающем порядке следуют - хлопковое волокно (59,4 миллиона долларов), алюминий и изделия из него (40,9 миллиона долларов), продукция химической промышленности (40,6 миллиона долларов), черные металлы и изделия из них (22,3 миллиона долларов), хлопчатобумажная пряжа (9,9 миллиона долларов), алкогольные и безалкогольные напитки (6,5 миллиона долларов), сахар (7,7 миллиона долларов).

В январе-июне 2020 года экспорт ненефтяного сектора сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9 процента и составил 190,4 миллиона долларов.

В июне 2020 года экспорт ненефтяного сектора увеличился на 9,1 миллиона долларов или же на 10 процентов, по сравнению с июнем 2019 года.

За отчетный период в Россию были экспортированы товары ненефтяного сектора на сумму 99,3 миллион долларов, в Турцию - 32,9 миллиона долларов, в Грузию - 6,2 миллиона долларов, в Украину - 5,1 миллиона долларов.

Отметим, что в 2019 году ненефтяной экспорт Азербайджана составил 1,73 миллиарда долларов, что на 16 миллионов долларов или 10 процентов больше показателя аналогичного периода 2018 года.

(Автор: Фидан Бабаева)

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