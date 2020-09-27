В Азербайджане за восемь месяцев 2020 года сократились железнодорожные грузоперевозки

БАКУ/Trend/ - В январе-августе 2020 года объем экспортных железнодорожных грузоперевозок Азербайджана составил 1,4 миллиона тонн, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным ведомства, этот показатель на 6,7 процента меньше, чем показатель аналогичного периода предыдущего года. Экспортные железнодорожные грузоперевозки были осуществлены на сумму 292,1 миллиона долларов (сокращение на 40,8 процента).

По данным ГТК, всего Азербайджан осуществил железнодорожные грузоперевозки на сумму 1,6 миллиарда долларов США, что на 20 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

За отчетный период объем грузоперевозок железнодорожным транспортом составил 4,5 миллиона тонн, что 1,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Сообщается, что импорт товаров посредством железнодорожного транспорта за отчетный период составил более трёх миллионов тонн на сумму 1,3 миллиарда долларов (сокращение на 13,3 процентов).

Отметим, что всего в январе - августе 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 16,6 миллиарда долларов США, что на 38 процентов меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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