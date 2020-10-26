Кокшетауский кирпичный завод «ENKI» расширяет объемы производства

Известный не только в Акмолинской области, но и во всей республике завод по производству кирпича ТОО «ENKI» намерен увеличить производительность. На предприятии идет строительство нового цеха по выпуску условного кирпича, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Завод введен в эксплуатацию в декабре 2010 года и является один из ведущих предприятий по производству кирпича в стране. Ежегодно завод производит 60 млн. кирпичей в год. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием. Все стадии производственного процесса автоматизированы и контролируются компьютерной техникой. Сушка и обжиг кирпича осуществляется на газе, что исключает загрязнение окружающей среды отходами производства. Высокая марка позволяет использовать кирпич как для малоэтажного домостроения, так и для возведения высотных зданий. Благодаря высокой прочности производимого кирпича, сооружения из него долговечны и устойчивы перед всеми капризами природы.

Сегодня на предприятии трудятся порядка 250 сотрудников. С начала этого года произведено более 50 млн. единиц условного кирпича.

«Новый цех позволит выпускать 30 млн. штук условного кирпича в год. В настоящее время строительство объекта завершено почти на 90 процентов. Запуск планируем к концу следующего года. Ввод цеха позволит увеличить объем продаж на предприятии, создать новые рабочие места и в целом повысить темпы строительства в регионе», – проинформировал начальник производственного цеха Ербол Шакенов.

К слову, за счет активной реализации государственных программ в сфере строительства, в области с начала этого года введено в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья