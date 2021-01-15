Финансовые институты Казахстана, России и Беларуси получат новые возможности согласования планов действий

Бизнес 15 января 2021 00:01 (UTC+04:00)
Финансовые институты Казахстана, России и Беларуси получат новые возможности согласования планов действий

БАКУ /Trend/ - Подписанный меморандум о сотрудничестве между Евразийским банком развития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) станет хорошим подспорьем для определения приоритетных направлений сотрудничества, сообщили в понедельник Trend в БРК.

По словам представителя БРК, меморандум был заключен в рамках развития и расширения интеграции между странами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности, а именно возможностей совместного рассмотрения финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории присутствия банков.

В БРК подчеркнули, что меморандум также даст новые возможности согласования планов действий и потребностей в ресурсах, необходимых для приоритетных направлений ключевых финансовых институтов Казахстана, России и Беларуси.

Напомним, что 4 декабря 2020 года Евразийский банк развития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития интеграции между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Церемония подписания состоялась на полях Первого Евразийского конгресса, организованного ЕАБР. Подписи под документом поставили председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, председатель Правления БРК Абай Саркулов и председатель Правления БРРБ Андрей Жишкевич.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)

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