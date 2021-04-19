Японская NEXI и минэкономики Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Между японской компанией NEXI (Nippon Export and Investment Insurance) и министерством экономики Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Японии в Азербайджане, церемония подписания документа состоялась в онлайн-режиме.

Целью данного меморандума является налаживание сотрудничества между Японией и Азербайджаном в области содействия торговле и расширение возможностей компаний обеих стран для развития на японском и азербайджанском рынках.

В соответствии с подписанным документом, компания NEXI обеспечит формирование бизнес-среды, необходимой для расширения двусторонних экономических связей в частном секторе.

В меморандуме нашли отражение вопросы, касающиеся взаимного обмена информацией о политических, экономических и рыночных условиях в обеих странах и соседних регионах, тренингов сотрудников NEXI и министерства экономики Азербайджана, взаимного обмена мнениями о возможностях торгового страхования.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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